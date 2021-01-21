Байден отменил указы Трампа

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.

О том, что избранный президент планирует отменить подписанные Трампом законодательные акты американские СМИ сообщали еще в ноябре прошлого года. Изменения, которые Джо Байден внес своими первыми указами на посту президента:

Возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Оно подразумевает сокращение углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении к договору передадут в ООН, он вступит в силу через 30 дней.

Отмена выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон уведомил организацию о начале процедуры выхода летом 2020 года. Трамп неоднократно критиковал ВОЗ за ошибки, допущенные в начале пандемии COVID-19.

Отмена запрета на въезд в страну граждан из мусульманских и африканских стран.

Остановка строительства стены на границе с Мексикой.

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