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Выборы президента США ,  
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Кудрин допустил изменение мирового порядка с приходом Байдена

В ближайшие десятилетия традиционные отношения и правила игры будут пересматриваться, заявил Кудрин. По его словам, в результате мировой порядок станет более «плюралистичным, многообразным и гибким»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Администрация избранного президента США Джо Байдена может обеспечить плавное изменение мирового порядка, который в будущем перестанет быть однополярным. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Гайдаровском форуме. Трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам Кудрина, в мире будет размываться роль ряда институтов, которые обеспечивали «традиционные отношения, правила игры». «Они в чем-то будут пересматриваться. Хотелось бы, чтобы они пересматривались плавно. В этом смысле Байден, наверно, будет способствовать даже если изменению, но более плавному, более способствующему согласию», — полагает глава Счетной палаты.

Новый мировой порядок в каких-то вещах установится за десять лет, в других — за 20, считает глава Счетной палаты. «Но будут образовываться новые союзы, которые будут определяться новой расстановкой мировых сил», — отметил Кудрин.

По его словам, новый мировой порядок станет более «плюралистичным, многообразным и гибким». Способствовать этому в том числе будут новые технологии, продвижение на рынке новых товаров и инновации, создаваемые в различных странах.

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Экономика
Джо Байден

«Конечно, пандемия серьезно подстегивает это процесс. Как и развал некоторых институтов отдельных, так и потребность в создании новых», — добавил глава Счетной палаты.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп на них проиграл, получив 232 голоса выборщиков против 302 у Байдена. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.

В декабре Байден описал свой подход к отношениям с Россией, которую до выборов называл главной угрозой США. По словам демократа, Соединенные Штаты не смогут решать все проблемы самостоятельно и потому должны стать частью большой группы, чтобы иметь дело с Россией и Китаем.

В 2021 году в отношении России в США могут развиваться два тренда, прогнозируют аналитики МГИМО и агентства «Евразийские стратегии». По их мнению, возможно продолжение инерции демонизации России, однако не исключено, что в Вашингтоне верх возьмут реалисты, которые понимают опасность дальнейшей деградации двусторонних отношений. Их подход может совпасть с общей политической установкой администрации Байдена на умеренность и уход от конфликтности во внутренних и внешних делах, указали авторы.

Автор
Виктория Полякова
Алексей Кудрин Джо Байден
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