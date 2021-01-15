Кудрин допустил изменение мирового порядка с приходом Байдена

В ближайшие десятилетия традиционные отношения и правила игры будут пересматриваться, заявил Кудрин. По его словам, в результате мировой порядок станет более «плюралистичным, многообразным и гибким»

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Администрация избранного президента США Джо Байдена может обеспечить плавное изменение мирового порядка, который в будущем перестанет быть однополярным. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Гайдаровском форуме. Трансляция велась на сайте мероприятия.

По словам Кудрина, в мире будет размываться роль ряда институтов, которые обеспечивали «традиционные отношения, правила игры». «Они в чем-то будут пересматриваться. Хотелось бы, чтобы они пересматривались плавно. В этом смысле Байден, наверно, будет способствовать даже если изменению, но более плавному, более способствующему согласию», — полагает глава Счетной палаты.

Новый мировой порядок в каких-то вещах установится за десять лет, в других — за 20, считает глава Счетной палаты. «Но будут образовываться новые союзы, которые будут определяться новой расстановкой мировых сил», — отметил Кудрин.

По его словам, новый мировой порядок станет более «плюралистичным, многообразным и гибким». Способствовать этому в том числе будут новые технологии, продвижение на рынке новых товаров и инновации, создаваемые в различных странах.