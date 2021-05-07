Минэнерго исключило связь площади дома с бесплатным подключением к газу

Площадь дома не будет влиять на возможность бесплатной газификации, заявил глава Минэнерго. Ранее в «Газпром межрегионгазе» анонсировали бесплатное подведение газа, если площадь дома не превышает 300 кв. м

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Площадь дома не будет служить критерием для подводки газа к участку в рамках ускоренной программы газификации. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«В мероприятиях по ускоренной газификации «дорожной картой» определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м/ч для физических лиц», — отметил он.

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов сообщил, что частные дома площадью не более 300 кв. м будут бесплатно подключать к газу в рамках догазификации населенных пунктов России. «Жилой дом площадью до 300 кв. м получит возможность этого бесплатного подключения», — сказал он. По словам Густова, региональные операторы должны будут бесплатно протянуть трубу до границ участка. При этом проведение газовой сети внутри него потребитель должен будет оплатить самостоятельно.

Густов уточнил, что бесплатное подключение коснется потребителей, чей расход газа не превышает 7 куб. м, а участок расположен не более чем в 200 м от газораспределительной сети.