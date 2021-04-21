Путин потребовал освободить россиян от платы за подводку газа к участку

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Россияне не должны оплачивать подводку газа к границам их участков. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. РБК вел прямую трансляцию.

«За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», — сказал глава государства.

Президент отметил, что немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор «по непонятным для людей причинам» не имеют. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — сказал он.

Путин попросил правительство совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств».