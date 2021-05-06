Мишустин подписал «дорожную карту» по газификации регионов

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» повышения газификации регионов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В сообщении говорится, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. «Граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами», — говорится в сообщении.

Также планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети. Власти собираются «расширить использование интеллектуальных систем учета», а также упростить подходы к размещению и обслуживанию газопроводов.

Отмечается, что до июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на ближайшие два года. Речь идет о тех территориях, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.