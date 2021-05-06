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Общество ,  
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Мишустин подписал «дорожную карту» по газификации регионов

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» повышения газификации регионов. Об этом сообщается на сайте правительства.

В сообщении говорится, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. «Граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами», — говорится в сообщении.

Также планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети. Власти собираются «расширить использование интеллектуальных систем учета», а также упростить подходы к размещению и обслуживанию газопроводов.

Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России
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<span style="color: rgb(42, 42, 42); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">Установка газового котла в загородном доме</span>

Отмечается, что до июля в правительство должен быть представлен график догазификации населенных пунктов на ближайшие два года. Речь идет о тех территориях, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети.

Кроме того, к июлю должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Предполагается, что она должна объединить существующие региональные планы, ее реализации должен помочь единый оператор газификации.

Также у потребителей должна появиться возможность заключить договор о подключении, поставке и обслуживании газом. Как отмечается на сайте правительства, такой сервис должен действовать по принципу одного окна и быть доступен на портале госуслуг.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

21 апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с регионами разработать концепцию газификации страны. В течение лета чиновники должны определить механизм, источники и объемы финансирования программ.

«За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны», — сказал глава государства. Он говорил, что немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор «по непонятным для людей причинам» не имеют. «Вроде, вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — говорил Путин.

Годом ранее Путин поручал правительству и местным органам найти деньги на подключение граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

газификация Михаил Мишустин Владимир Путин
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