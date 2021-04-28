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Новак раскрыл подробности о бесплатном подключении домов к газу

«Газпром» GAZP ₽231,8 -0,09% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство России подготовило законопроект о газоснабжении, который позволит населению не платить за подключение участков к внутрипоселковым газопроводам. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если раньше человек платил <...> за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то сейчас в рамках поручений президента это будет изменено: это будет ответственностью ресурсоснабжающей организации, оператора, который работает в каждом субъекте России», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, сейчас в России уровень газификации довольно высокий. Но тем не менее, еще остаются населенные пункты, куда газ подведен только до границы, а также земельные участки, к которым его не смогли провести от поселкового газопровода, добавил Новак.

Счетная палата указала на «системные недостатки» газификации в России
Бизнес
<span style="color: rgb(42, 42, 42); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 12px;">Установка газового котла в загородном доме</span>

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств». Глава государства подчеркнул, что россияне не должны оплачивать подводку газа к границам их участков.

Новак в конце марта среди наиболее перспективных регионов для развития автономной газификации назвал Якутию, Карелию, Амурскую, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

В феврале «Газпром» запустил интерактивную карту, с помощью которой можно узнать сроки подключения населенных пунктов к газоснабжению. Она содержит данные по 67 регионам, где компания проводит газификацию.

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