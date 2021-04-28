Новак раскрыл подробности о бесплатном подключении домов к газу

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Правительство России подготовило законопроект о газоснабжении, который позволит населению не платить за подключение участков к внутрипоселковым газопроводам. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если раньше человек платил <...> за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то сейчас в рамках поручений президента это будет изменено: это будет ответственностью ресурсоснабжающей организации, оператора, который работает в каждом субъекте России», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, сейчас в России уровень газификации довольно высокий. Но тем не менее, еще остаются населенные пункты, куда газ подведен только до границы, а также земельные участки, к которым его не смогли провести от поселкового газопровода, добавил Новак.

Ранее, 21 апреля, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с властями регионов разработать «четкий план газификации таких домохозяйств». Глава государства подчеркнул, что россияне не должны оплачивать подводку газа к границам их участков.