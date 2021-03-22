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Общество ,  
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Новак назвал перспективные регионы России для развития газификации

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) позволит газифицировать удаленные российские районы. Об этом заявил по итогам совещания по подготовке программы до 2035 года вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак, его слова передала РБК пресс-служба.

«Минэнерго России подготовлена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Программа в первую очередь направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов Российской Федерации», — отметил он.

В качестве наиболее перспективных регионов для развития автономной газификации Новак назвал Якутию, Карелию, Амурскую, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Новак анонсировал строительство более десяти СПГ-заводов в России
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Фото:Елена Афонина / ТАСС

По словам вице-премьера, к 2015 году производство СПГ в России должно вырасти до 140 млн т/г. Таким образом, на долю страны будет приходиться до 20% мирового рынка сжиженного природного газа. «Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак.

Перспективными точками производства СПГ считаются месторождения Ямала и Гыданского полуострова, побережье Дальнего Востока включая остров Сахалин, побережья Охотского моря и Северного Ледовитого океана, север Красноярского края, шельфовые проекты.

22 марта правительство сообщило об утверждении долгосрочной программы развития производства СПГ. В ней заложено увеличение до 140 млн т объема производства сжиженного газа до 2035 года. В документе предлагается выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, разработать стимулы для геологоразведки в Арктике, что позволит открыть новые месторождения.

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В январе президент Владимир Путин заявил, что темпы газификации в России «в какой-то момент» снизились и у граждан накопилось «очень много вопросов» по этому поводу. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ответил, что с 1 января «Газпром» и регионы наберут «совершенно новую скорость, новые темпы работы».

Счетная палата также по итогам проверки газификации в России за 2017–2020 годы выявила «системные недостатки», замедляющие ее темпы. Основной причиной убытков «дочки» «Газпрома» надзорное ведомство назвало, в частности, низкую собираемость платежей за газ на Северном Кавказе.

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