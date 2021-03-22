Новак назвал перспективные регионы России для развития газификации

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Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) позволит газифицировать удаленные российские районы. Об этом заявил по итогам совещания по подготовке программы до 2035 года вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак, его слова передала РБК пресс-служба.

«Минэнерго России подготовлена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Программа в первую очередь направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов Российской Федерации», — отметил он.

В качестве наиболее перспективных регионов для развития автономной газификации Новак назвал Якутию, Карелию, Амурскую, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

По словам вице-премьера, к 2015 году производство СПГ в России должно вырасти до 140 млн т/г. Таким образом, на долю страны будет приходиться до 20% мирового рынка сжиженного природного газа. «Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак.