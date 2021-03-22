Новак назвал перспективные регионы России для развития газификации
Программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) позволит газифицировать удаленные российские районы. Об этом заявил по итогам совещания по подготовке программы до 2035 года вице-премьер, бывший министр энергетики Александр Новак, его слова передала РБК пресс-служба.
«Минэнерго России подготовлена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Программа в первую очередь направлена на расширение газификации и энергообеспечение субъектов Российской Федерации», — отметил он.
В качестве наиболее перспективных регионов для развития автономной газификации Новак назвал Якутию, Карелию, Амурскую, Мурманскую, Ленинградскую, Псковскую, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области.
По словам вице-премьера, к 2015 году производство СПГ в России должно вырасти до 140 млн т/г. Таким образом, на долю страны будет приходиться до 20% мирового рынка сжиженного природного газа. «Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак.