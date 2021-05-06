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В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента России, передает ТАСС.

У Пескова спросили, определен ли список возможных площадок либо конкретный город для организации этой встречи. «Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — сказал представитель Кремля.

Идею о российско-американском саммите высказал Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля. Президент США предложил своему коллеге встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране» и обсудить взаимодействие государств, сообщал Белый дом.

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Позже в Белом доме допустили, что встреча может состояться летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, однако подчеркнули, что дата саммита не определена. Там также уточняли, что США предлагали провести встречу в Европе.

В конце апреля Песков заявил, что на решение о проведении встречи между лидерами стран влияют «враждебные шаги с американской стороны». 4 мая Байден, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи во время его поездки в Европу в июне, сказал: «Да, я надеюсь и ожидаю [что это произойдет]».

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Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщило, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

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