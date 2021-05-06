В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента России, передает ТАСС.

У Пескова спросили, определен ли список возможных площадок либо конкретный город для организации этой встречи. «Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — сказал представитель Кремля.

Идею о российско-американском саммите высказал Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля. Президент США предложил своему коллеге встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране» и обсудить взаимодействие государств, сообщал Белый дом.

Позже в Белом доме допустили, что встреча может состояться летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, однако подчеркнули, что дата саммита не определена. Там также уточняли, что США предлагали провести встречу в Европе.