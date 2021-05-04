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Блинкен назвал пользу от разговора Путина с Байденом «лицом к лицу»

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пойдет на пользу обеим странам. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Financial Times.

«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу», — отметил он.

Госдепартамент назвал тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена
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<p>Джо Байден и&nbsp;Владимир Путин</p>

Представитель Госдепа добавил, что Байден искренне верит в то, что «важно быть честным и откровенным», и один из лучших способов для этого — личная встреча.

Ранее Блинкен говорил, что на возможной встрече Путина и Байдена политики могут обсудить стабилизацию отношений двух стран. Госсекретарь указывал, что Вашингтон стремится к более стабильным отношениям с Россией, если Москва также будет в этом заинтересована. «Думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил Блинкен.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также говорил, что отдельной темой переговоров будет ситуация на Украине, в частности — обострение вооруженного конфликта в Донбассе.

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В апреле во время разговора с Путиным по телефону Байден предложил ему встретится на «нейтральной территории». В Белом доме допустили, что встреча может состояться летом. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что политические лидеры могут встретится в июне.

Энтони Блинкен Владимир Путин Джо Байден
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