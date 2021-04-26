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Кремль заявил, что дата встречи Путина и Байдена не определена

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Встреча президентов России и США состоится летом, но точная ее дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Речь действительно идет, скажем так, в общем, о летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков.

Он уточнил, что сторонам предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности.

Накануне помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что встреча Путина и президента США Джо Байдена может пройти летом: «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков.

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13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США, они поговорили по телефону. Во время этой беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда допускала, что встреча может состояться летом этого года.

Позже Дмитрий Песков заявил о предложении США провести встречу президентов в одной из европейских стран. Он тогда уточнил, что называть конкретные дату и место проведения саммита пока рано, так как стороны должны обсудить детали по дипломатическим каналам.

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В МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США, заявили, что Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высшем уровне. Также о своей готовности принять саммит США и России сообщали власти Финляндии и Чехии.

Дмитрий Песков встреча Владимир Путин Джо Байден
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