Кремль заявил, что дата встречи Путина и Байдена не определена

Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Встреча президентов России и США состоится летом, но точная ее дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Речь действительно идет, скажем так, в общем, о летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков.

Он уточнил, что сторонам предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности.

Накануне помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что встреча Путина и президента США Джо Байдена может пройти летом: «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков.