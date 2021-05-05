Атомная подлодка «Казань» войдет в ВМФ после срыва сроков испытаний

Атомная подводная лодка «Казань» (Фото: Минобороны РФ)

Новая атомная подводная лодка «Казань» войдет в состав ВМФ России 7 мая. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«После того как сегодня под приемным актом поставили свои подписи генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко и председатель комиссии государственной приемки кораблей — капитан 1 ранга Алексей Потешкин, я этот акт утвердил. Это значит, что подводная лодка завершила все этапы испытаний и готова к приему в состав ВМФ и подъему на ней Андреевского флага, что и произойдет 7 мая», — сказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Само мероприятие, как ожидается, пройдет в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Планируется, что в церемонии примут участие представители ВМФ, правительства Татарстана, администрации Архангельской области, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а также организаций, которые принимали участие в строительстве подводной лодки.

В декабре 2020 года сообщалось, что подводная лодка «Казань» в рамках испытаний выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по цели в Белом море. Первоначально предполагалось, что лодка будет сдана еще в 2018 году, однако испытания проекта затянулись. Президент ОСК Алексей Рахманов признавал срыв испытаний. Позже сроки сдачи подводной лодки переносились.