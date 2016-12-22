СМИ увидели в подлодке «Казань» потенциального «грозного противника» США

The National Interest ожидает, что российская ядерная подводная лодка «Казань» станет «самым грозным противником» в лице субмарин для американского флота. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.



Как отмечается в статье, «Казань» является модифицированной версией подлодок проекта «Ясень-М». Впервые она вышла в море 24 сентября. Ранее ожидалось, что она поступит на вооружение российского флота в декабре 2018 года, однако этот срок был перенесен до 2019 года.

Издание вспоминает, что ранее в США были впечатлены российской подлодкой «Северодвинск» из проекта «Ясень». Так в 2014 году адмирал Дейв Джонсон из Командования военно-морских систем заявлял, что эта субмарина произвела на него такое впечатление, что у него была модель «Северодвинска». «Перед нами сильный потенциальный оппонент», — заявлял он. В 2016 году адмирал Майкл Джаблей, который отвечал за развитие американских подводных лодок сказал, что США запустили акустическую программу, чтобы улучшить многоцелевые подлодки типа «Вирджиния» в ответ на разработку Россией субмарин класса «Ясень».



Командир Военно-морские силы США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что он впечатлен дизайном «Северодвинска». «Очень впечатляющая субмарина», — сказал он в 2016 году. Однако, отметил он, американской флот всего еще сохраняет преимущество перед российским. «Я полагаю, что они [русские] продолжат усовершенствовать свой подводный флот, чтобы достигнуть паритета с Западом и с нами в том числе», — заметил Фогго.

В марте главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев рассказал, что подлодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» станут самыми мощными в российском флоте. В ближайшие несколько лет в состав Военно-морского флота России войдут семь подводных лодок типа «Ясень».



«Ясень» — класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они могут поражать цели как на земле, так на воде и под водой. Они оснащены, в том числе, крылатыми ракетами «Калибр». Многоцелевая атомная подводная лоlка «Казань» — это вторая субмарина проекта «Ясень». Ее длина составляет 600 м, автономность плавания — 100 суток. Экипаж подводной лодки состоит из 90 человек. Субмарина была спущена на воду 31 марта 2017 года.