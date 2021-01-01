Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море
В рамках программы госиспытаний атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по цели в Белом море. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает агентство ТАСС.
«Головной корабль проекта «Ясень-М» — атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели», — говорится в сообщении.
О том, что Военно-морской флот получит головную атомную подлодку «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» в декабре этого года, в июне сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Она должна была быть передана еще в 2019 году, однако испытания проекта «Ясень» продлились дольше заявленного времени.
«Ясень» — это класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Такие подводные лодки оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и могут уничтожать цели на земле, на воде и под водой.