ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года

Военно-морской флот (ВМФ) России получит головную атомную подлодку «Казань» модернизированного проекта 885М («Ясень-М») в декабре 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», — сказал Рахманов.

Предполагалось, что флот получит лодку в минувшем году, однако испытания проекта «Ясень» затянулись, в связи с чем передачу субмарину перенесли на 2020 год.

«Казань» является модифицированной версией подлодок проекта «Ясень-М».