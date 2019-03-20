Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань»

Судостроители не успели выполнить плановую программу испытаний атомного подводного крейсера «Казань». Подлодку собирались сдать в 2018 году

Алексей Рахманов (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Испытания атомной подлодки «Казань» в 2018 году были сорваны, но кораблестроители все еще надеются сдать ее флоту в 2019 году. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

​«Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, надежда на то, что она будет сдана в этом году, у нас остается», — сказал он.

Атомная подлодка с крылатыми ракетами К-561 «Казань» — это второй корабль проекта 855 «Ясень». Она была заложена в Северодвинске в 2009 году. Изначально сдача «Казани» намечалась на декабрь 2018 года, однако в марте 2017 года подводный крейсер только спустили на воду. В июле 2017 года «Казань» начала проходить швартовые испытания, в это время на «Севмаше» утверждали, что сдача подлодки пройдет по плану, в 2018 году. Однако уже в марте 2018 года глава ОСК признал, что выполнить это обещание не получится. «Мы надеемся, что в ближайшее время все проблемы будут преодолены, и мы выйдем на швартовые испытания. Что не успеем, доделаем в следующем году. Нам необходимо передать в боеготовом состоянии единицу. Это, скорее всего, следующий год», — заявлял Рахманов.

Ходовые испытания «Казани» начались в сентябре 2018 года. На «Севмаше» сообщали, что ходовые испытания крейсера закончатся в декабре 2018 года.