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Глава ОСК признал срыв испытаний атомной подлодки «Казань»
Судостроители не успели выполнить плановую программу испытаний атомного подводного крейсера «Казань». Подлодку собирались сдать в 2018 году
Алексей Рахманов  (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Испытания атомной подлодки «Казань» в 2018 году были сорваны, но кораблестроители все еще надеются сдать ее флоту в 2019 году. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

​«Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, надежда на то, что она будет сдана в этом году, у нас остается», — сказал он.

Атомная подлодка с крылатыми ракетами К-561 «Казань» — это второй корабль проекта 855 «Ясень». Она была заложена в Северодвинске в 2009 году. Изначально сдача «Казани» намечалась на декабрь 2018 года, однако в марте 2017 года подводный крейсер только спустили на воду. В июле 2017 года «Казань» начала проходить швартовые испытания, в это время на «Севмаше» утверждали, что сдача подлодки пройдет по плану, в 2018 году. Однако уже в марте 2018 года глава ОСК признал, что выполнить это обещание не получится. «Мы надеемся, что в ближайшее время все проблемы будут преодолены, и мы выйдем на швартовые испытания. Что не успеем, доделаем в следующем году. Нам необходимо передать в боеготовом состоянии единицу. Это, скорее всего, следующий год», — заявлял Рахманов.

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Ходовые испытания «Казани» начались в сентябре 2018 года. На «Севмаше» сообщали, что ходовые испытания крейсера закончатся в декабре 2018 года.

8 января 2019 года источник ТАСС в судостроительной отрасли рассказал, что заводские ходовые испытания «Казани» и подлодки класса «Борей» — «Князь Владимир» — прерваны и будут завершены летом 2019 года. «В настоящее время в ходовых испытаниях обеих подлодок сделан перерыв в связи с ледовыми условиями в полигонах ВМФ в северных морях. Испытания будут продолжены и завершены летом», — рассказал собеседник. При этом он уточнил, что эти сроки были установлены изначально в связи с большим объемом новых систем.

Рахманов подчеркнул, что подлодка «Князь Владимир», так же как и «Казань», будет передана флоту в декабре 2019 года. Перенос сроков сдачи не планируется, заявил он.

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«Казань» является модифицированной версией подлодок проекта «Ясень-М». «Ясень» — класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они могут поражать цели как на земле, так и на воде и под водой. Они оснащены в том числе крылатыми ракетами «Калибр». Длина субмарины составляет 120 м, автономность плавания — 100 суток, максимальная глубина погружения — 600 м. Экипаж подводной лодки состоит из 90 человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Борей», атомная подводная лодка
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