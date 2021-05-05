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Дело Навального ,  
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Суд принял к производству иск Навального к Пескову

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом РБК сообщили в суде.

Там отметили, что исковое заявление Навального к Пескову принято к производству. «Досудебная подготовка назначена на 27 мая», — добавили там. Отмечается, что ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации оставляли без движения для исправления недостатков.

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Этот иск был подан 29 марта. Причем это второе заявление оппозиционера в отношении пресс-секретаря президента, в первый раз похожий иск Навальный подавал в ноябре 2020 года. Оппозиционера не устроили слова Пескова, что Навальный якобы работает на зарубежные спецслужбы. 1 октября 2020 года Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Оппозиционер потребовал опубликовать на официальном сайте Кремля kremlin.ru опровержение. По мнению политика, Песков распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Сами слова Пескова Навальный назвал «нелепыми обвинениями».

Песков тогда комментировать иск отказался. «Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — говорил пресс-секретарь президента.

Первый иск суд рассматривать не стал. 16 января его вернули Навальному. «Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — говорили тогда в пресс-службе Пресненского суда.

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На следующий день после подачи второго иска Песков назвал Навального «гражданином противного ему мировоззрения». Пресс-секретарь президента сказал, что власти обращаются с оппозиционером как с обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки по закону.

Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. В начале февраля суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд решил, что оппозиционер нарушил правила условного срока, он сообщил ФСИН о выписке из «Шарите» и своем проживании в отеле только спустя два месяца. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, решил суд. Аргументы защиты Навального суд признал несостоятельными.

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