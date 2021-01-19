Суд вернул Навальному иск к Пескову

Алексей Навальный (Фото: Полина Иванова / Reuters)

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление и защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и вернул иск заявителю. Об этом РБК сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — пояснила она.

Ранее суд уже откладывал рассмотрение иска. Навальный подал в суд на Пескова 16 ноября. По мнению оппозиционера, пресс-секретарь распространил ложные сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Иск касается двух заявлений Пескова о сотрудничестве Навального с Центральным разведывательным управлением США. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация».