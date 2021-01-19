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Отравление Навального ,  
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Суд вернул Навальному иск к Пескову

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Полина Иванова / Reuters)

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать исковое заявление и защите чести и достоинства оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и вернул иск заявителю. Об этом РБК сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — пояснила она.

Навальный подал в суд на Пескова
Политика
Алексей Навальный

Ранее суд уже откладывал рассмотрение иска. Навальный подал в суд на Пескова 16 ноября. По мнению оппозиционера, пресс-секретарь распространил ложные сведения, не соответствующие действительности и порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Иск касается двух заявлений Пескова о сотрудничестве Навального с Центральным разведывательным управлением США. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

Пресс-секретарь президента не комментировал иск Навального, в ответ он только советовал «еще раз перечитать» свои слова.

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Самолет с политиком экстренно посадили в Омске, его госпитализировали, оппозиционер впал в кому. Сначала пациента лечили в местной больнице, затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили веществом из группы запрещенного «Новичка», это подтвердили во Франции, Швеции и в ОЗХО. Российская сторона отрицает причастность к случившемуся, отечественные медики, работавшие с оппозиционером, не нашли ядов в его организме.

Навального выписали из берлинской клиники в конце сентября. Он вернулся в Россию 17 января, сразу по прилету политика задержали в аэропорту в рамках дела «Ив Роше». ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении испытательного срока, Навального арестовали на 30 суток.

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