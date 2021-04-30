Роскомнадзор оценил скорость удаления материалов в Twitter

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Twitter, чью работу в России из-за претензий властей замедляют уже полтора месяца, должен до 15 мая удалить или заблокировать нарушающие российские законы материалы, пока таковых остается более 1 тыс., сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Там отметили, что после 10 марта, когда началось замедление работы соцсети, администрация Twitter удалила или заблокировала 60% материалов с детской порнографией, пропагандой наркотиков и связанным с суицидом контентом. По данным регулятора, сейчас в соцсети доступны более 1 тыс. нарушающих российское законодательство публикаций.

Кроме того, Роскомнадзор сообщил, что с момента принятия ограничительных мер обнаружил более 900 новых единиц противоправного контента.

В ведомстве также указали, что среднее время реагирования Twitter на требования регулятора по вновь выявленным материалам — 81 час, притом что по закону на удаление отводится 24 часа.