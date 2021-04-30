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Ограничение работы Twitter ,  
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Роскомнадзор оценил скорость удаления материалов в Twitter

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Twitter, чью работу в России из-за претензий властей замедляют уже полтора месяца, должен до 15 мая удалить или заблокировать нарушающие российские законы материалы, пока таковых остается более 1 тыс., сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Там отметили, что после 10 марта, когда началось замедление работы соцсети, администрация Twitter удалила или заблокировала 60% материалов с детской порнографией, пропагандой наркотиков и связанным с суицидом контентом. По данным регулятора, сейчас в соцсети доступны более 1 тыс. нарушающих российское законодательство публикаций.

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Кроме того, Роскомнадзор сообщил, что с момента принятия ограничительных мер обнаружил более 900 новых единиц противоправного контента.

В ведомстве также указали, что среднее время реагирования Twitter на требования регулятора по вновь выявленным материалам — 81 час, притом что по закону на удаление отводится 24 часа.

Роскомнадзор сообщил, что провел видеоконференцию с участием ведомства, главы юротдела Twitter Джима Бейкера и вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейда МакСуинни. Регулятор, отмечает пресс-служба, вновь напомнил социальной сети о сроках, а ее представитель выразил готовность удалять и блокировать контент в приоритетном порядке. Кроме того, Роскомнадзор и Twitter договорились наладить прямую связь между службой модерации соцсети и подразделениями ведомства. Twitter также пообещал составить «дорожную карту», по которой будет приводить свою деятельность в соответствие с российскими законами.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter. Замедление коснулось только передачи фото- и видеоконтента, а не текстовых сообщений. В ведомстве указали, что соцсеть не удаляла и не блокировала запрещенные материалы с 2017 года. За это время накопилось более 28 тыс. требований об удалении, утверждал регулятор.

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В самой компании выразили обеспокоенность попытками блокировки публичного общения в интернете со стороны российских властей и указали на свою полную нетерпимость к сексуальной эксплуатации детей. Пропаганда самоубийства, а также использование Twitter для покупки и продажи наркотиков запрещены правилами соцсети, указало ее руководство.

Тем не менее Twitter пошел на диалог с Роскомнадзором. В начале апреля ведомство дало соцсети дополнительное время — до 15 мая — для удаления запрещенного контента.

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