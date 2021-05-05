Власти Мексики заинтересовались вакциной «ЭпиВакКорона»

Мексика заинтересована в российской вакцине от коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор», однако пока Мехико не планирует закупать этот препарат. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передает ТАСС.

«Есть еще одна российская вакцина, с производителями которой мы тоже провели первый разговор. Это государственный центр «Вектор», который уже зарегистрировал вакцину в России <...> Они предоставят нам информацию», — сказал он.

Министр уточнил, что пока речи о поставках в Мексику препарата «Вектора» нет.

В начале февраля в Мексике одобрили экстренное применении вакцины от коронавируса российского центра им. Н. Ф. Гамалеи «Спутник V». Регистрацию провели по ускоренной процедуре — дополнительные клинические исследования на территории страны не проводились. Первую партию вакцины в Мексику привезли в конце февраля.