Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в Мексике и Польше

Компания Pfizer обнаружила случаи использования своей поддельной вакцины от коронавируса в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal.

Власти изъяли упаковки с препаратом и компания после проведенных исследований выявила подделку. При этом Pfizer заявила, что в Польше под видом вакцины, вероятно, распространялось средство от морщин.

По данным газеты, в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек, они не пострадали. Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности, а также указаны номера партий, отличные от тех, что поступили в страну.

В декабре прошлого года хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам и получили данные по вакцине Pfizer.