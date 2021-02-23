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В Мексику привезли первые 200 тыс. доз «Спутник V»

Мексика получила первые 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом у себя на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. О поступлении первой партии вакцины в Мексику также говорится в поступившем в РБК сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Приземлился летевший через Лондон самолет рейса British Airways из Москвы с 200 тыс. доз вакцины Sputnik V. Первая партия была получена в результате недавнего разговора между президентами Лопесом Обрадором и [Владимиром] Путиным. Наша благодарность», — говорится в сообщении министра.

Отдельным сообщением глава мексиканского МИДа также поблагодарил Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и российского посла в стране Виктора Коронелли.

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Согласно данным мексиканского Министерства здравоохранения, за сутки, предшествующие 22 февраля, в стране выявлено 555 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 160 человек.

Всего с начала пандемии в Мексике зафиксировано 2 млн случаев заболевания COVID-19, вылечились — 1,6 млн человек, умерли — 180 536.

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Источник: JHU
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Мексика одобрила экстренное применение «Спутника V» 3 февраля. Она стала 17-й страной в мире и первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим этот препарат.

Одобрение со стороны мексиканских властей последовало на следующий день после того, как медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование, которое провело московское отделение голландской организации Crocus Medical, показало 91,6-процентную эффективность вакцины против коронавируса.

К сегодняшнему дню «Спутник V» зарегистрировали в 33 странах. 23 февраля использование российского препарата одобрили власти Киргизии.

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