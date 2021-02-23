В Мексику привезли первые 200 тыс. доз «Спутник V»

Мексика получила первые 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом у себя на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. О поступлении первой партии вакцины в Мексику также говорится в поступившем в РБК сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Приземлился летевший через Лондон самолет рейса British Airways из Москвы с 200 тыс. доз вакцины Sputnik V. Первая партия была получена в результате недавнего разговора между президентами Лопесом Обрадором и [Владимиром] Путиным. Наша благодарность», — говорится в сообщении министра.

Отдельным сообщением глава мексиканского МИДа также поблагодарил Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и российского посла в стране Виктора Коронелли.

Согласно данным мексиканского Министерства здравоохранения, за сутки, предшествующие 22 февраля, в стране выявлено 555 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 160 человек.