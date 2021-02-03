Мексика одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию провели по ускоренной процедуре — дополнительные клинические исследования на территории страны не проводились.

«Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата», — говорится в сообщении РФПИ.

Сообщение о регистрации вакцины в Мексике также опубликовано на сайте правительства страны.