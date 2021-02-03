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Пандемия коронавируса ,  
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Мексика одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию провели по ускоренной процедуре — дополнительные клинические исследования на территории страны не проводились.

«Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата», — говорится в сообщении РФПИ.

Сообщение о регистрации вакцины в Мексике также опубликовано на сайте правительства страны.

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Накануне медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование провела организация Crocus Medical. По его итогам эксперты пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса составляет 91,6%.

К сегодняшнему дню «Спутник V» одобрили в 17 странах. 30 января по ускоренной процедуре препарат зарегистрировали в Тунисе, который стал третьей африканской страной, одобрившей российскую вакцину.

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29 января первую партию «Спутника V» получила Боливия. По словам президента страны Луиса Арсе, страна ввезла 20 тыс. доз. В планах Боливии получить 5,2 млн доз вакцины.

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Источник: JHU
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коронавирус Спутник Мексика вакцина
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