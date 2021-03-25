Перевозившие поддельный «Спутник V» скрылись от властей Мексики

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Граждане Гондураса, задержанные в Мексике при перевозке на частном самолете поддельной вакцины от коронавируса «Спутник V», сбежали из-под надзора. Об этом сообщает в Twitter местная генпрокуратура.

«Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры.

На прошлой неделе мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российский препарат от коронавируса «Спутник V». Почти 6 тыс. доз спрятали между безалкогольными напитками и сладостями внутри двух холодильников в частном самолете. Этот самолет должен был направиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе.