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Пандемия коронавируса ,  
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Перевозившие поддельный «Спутник V» скрылись от властей Мексики

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters
Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Граждане Гондураса, задержанные в Мексике при перевозке на частном самолете поддельной вакцины от коронавируса «Спутник V», сбежали из-под надзора. Об этом сообщает в Twitter местная генпрокуратура.

«Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры.

Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»
Общество

На прошлой неделе мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российский препарат от коронавируса «Спутник V». Почти 6 тыс. доз спрятали между безалкогольными напитками и сладостями внутри двух холодильников в частном самолете. Этот самолет должен был направиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе.

Пассажиров и членов экипажа воздушного судна задержали. Позже прокуратура Мексики уточнила, что на борту самолета Cessna находились семь граждан Гондураса.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением «Спутника V» за рубежом, сообщили, что найденное вещество является подделкой. В фонде отметили, что препарат не имеет «ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».

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