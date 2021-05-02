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Директору спортшколы назначили домашний арест после гибели детей в ДТП

Директор волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 во время избрания меры пресечения в Ленинском районном суде города Ставрополя
Директор волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 во время избрания меры пресечения в Ленинском районном суде города Ставрополя (Фото: Надежда Колосова / ТАСС)

В Ставрополе суд отправил под домашний арест на два месяца директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей. Об этом со ссылкой на решение судьи Ленинского районного суда сообщает ТАСС.

«Ходатайство о заключении под стражу оставить без удовлетворения, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня 2021 года. Освободить из-под стражи в зале суда», — сказал судья.

По версии следствия, директор спортшколы позволила спортивной команде выехать за пределы Волгограда, однако автобус по техническим причинам не был предназначен для групповой перевозки детей. Следователи отмечают, что в нем отсутствовали тахограф, система ГЛОНАСС и детские удерживающие устройства.

По информации агентства, женщина подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), максимальное наказание по которым предусматривает до семи лет лишения свободы.

Водителя автомобиля арестовали после ДТП с погибшими детьми в Ставрополье
Общество
Водитель легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде

Ранее Ленинский районный суд Ставрополя также арестовал водителя легкового автомобиля сроком на 2 месяца: он, по предварительным данным, мог спровоцировать аварию, повлекшую гибель детей.

Авария произошла 30 апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь. Автобус с детской командой по баскетболу направлялся из Волгограда в Черкесск. В нем были 18 пассажиров, включая детей-игроков и тренера команды.

По предварительной информации регионального СК, водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и задел его. В результате грузовик опрокинулся, и в него въехал автобус, двигавшийся по встречной полосе. Водители микроавтобуса и легкового автомобиля были задержаны, с ними проводились следственные действия.

Шестерых детей и одного взрослого было решено отправить на лечение в Москву — в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и в Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ им. Пирогова. Специальный борт МЧС с пострадавшими прибыл в столицу утром 2 мая.

ДТП Ставропольский край суд домашний арест директор
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Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП под Ставрополем детьми прибыл в Москву
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На Ставрополье задержали водителей после гибели детей в ДТП с автобусом
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Водителя автомобиля арестовали после ДТП с погибшими детьми в Ставрополье
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