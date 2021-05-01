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На Ставрополье задержали водителей после гибели детей в ДТП с автобусом

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Ставропольском крае задержали водителей микроавтобуса и легкового автомобиля после ДТП, в результате которого погибли пять детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Следственные действия проводятся с водителями, участвовавшими в автоаварии, задержаны на данный момент водитель микроавтобуса и водитель легковой автомашины», — подчеркнул собеседник агентства.

Глава Волгоградской областной федерации баскетбола Алексей Белолипецкий подтвердил Daily Storm информацию о задержании водителей. Также следователи забрали телефон директора волгоградской спортшколы № 2 Татьяны Астафьевой, которая сопровождала детей, пишет издание.

Дело о гибели детей в ДТП в Ставрополье передали в центральный аппарат СК
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Фото:МЧС РФ

РБК направил запрос в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда» и обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь. Автобус с женской детской командой по баскетболу двигался из Волгограда в Черкесск. В автобусе были 18 пассажиров, включая игроков и тренера команды.

Согласно предварительной версии следствия, водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и задел его. В результате грузовик опрокинулся, и в него въехал автобус, двигавшийся по встречной полосе.

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В результате пять детей погибли, пострадали еще девять подростков 2008–2010 годов рождения, а также два родителя, тренер и водитель.

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