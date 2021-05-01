На Ставрополье задержали водителей после гибели детей в ДТП с автобусом

Фото: МВД РФ

В Ставропольском крае задержали водителей микроавтобуса и легкового автомобиля после ДТП, в результате которого погибли пять детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Следственные действия проводятся с водителями, участвовавшими в автоаварии, задержаны на данный момент водитель микроавтобуса и водитель легковой автомашины», — подчеркнул собеседник агентства.

Глава Волгоградской областной федерации баскетбола Алексей Белолипецкий подтвердил Daily Storm информацию о задержании водителей. Также следователи забрали телефон директора волгоградской спортшколы № 2 Татьяны Астафьевой, которая сопровождала детей, пишет издание.

РБК направил запрос в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда» и обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко.