Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей отправят на лечение в Москву

Шестерых детей и одного взрослого, которые пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ставропольском крае, отправят на самолете МЧС в Москву, где им окажут медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, решение о перевозке пострадавших в Москву было принято по итогам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в Ставрополь.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло на 535-м км автодороги Астрахань — Ставрополь днем 30 апреля. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус Mersedes, в котором находились 18 пассажиров. Среди них были 14 детей и четверо сопровождающих взрослых, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования по баскетболу.