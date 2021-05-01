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Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей отправят на лечение в Москву

Шестерых детей и одного взрослого, которые пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Ставропольском крае, отправят на самолете МЧС в Москву, где им окажут медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России», — говорится в сообщении.

На Ставрополье пятеро детей погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
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Как отметили в Минздраве, решение о перевозке пострадавших в Москву было принято по итогам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в Ставрополь.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло на 535-м км автодороги Астрахань — Ставрополь днем 30 апреля. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус Mersedes, в котором находились 18 пассажиров. Среди них были 14 детей и четверо сопровождающих взрослых, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования по баскетболу.

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Фото:МВД РФ

В результате ДТП погибли пятеро детей, еще девять человек были госпитализированы. Причиной аварии, как заявили в полиции, мог стать неудачный обгон легковым автомобилем грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус.

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По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Водителей микроавтобуса и легковушки задержали.

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