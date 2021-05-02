Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП под Ставрополем детьми прибыл в Москву

Фото: МЧС России

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Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими в аварии в Ставропольском крае прибыл в Москву, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Самолет доставил в столицу шестерых детей и одного взрослого.

«Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион», — уточнили в министерстве.

Пострадавшие будут проходить лечение в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения.

Авария произошла 30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь. По предварительной информации, легковой автомобиль попытался обогнать грузовик и допустил касательное столкновение с ним. Грузовик в результате торможения опрокинулся и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, где находились дети.