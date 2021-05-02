Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП под Ставрополем детьми прибыл в Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 16:28 Гражданство России получили более полумиллиона жителей Донбасса Общество, 16:28 Папа римский Франциск поздравил православных с праздником Пасхи Общество, 15:56 «Крылья Советов» досрочно обеспечили себе выход в РПЛ на следующий сезон Спорт, 15:54 Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве РБК и ASUS, 15:40 Два миллиардера и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина» Политика, 15:32 Футболиста РПЛ оценили в €30 млн Спорт, 15:25 Военные ДНР сообщили о перехвате украинского ударного беспилотника Общество, 15:25 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая Общество, 15:08 Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП под Ставрополем детьми прибыл в Москву Общество, 15:03 Ораторское искусство: зачем его осваивать и с чего стоит начать Экономика образования, 15:00 Подводные отели, вычитаны, опубликованы Недвижимость, 14:59 Националисты провели марш в Одессе в годовщину поджога Дома профсоюзов Общество, 14:58 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 14:51
Общество ,  
0 

Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП под Ставрополем детьми прибыл в Москву

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Video

Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими в аварии в Ставропольском крае прибыл в Москву, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Самолет доставил в столицу шестерых детей и одного взрослого.

«Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион», — уточнили в министерстве.

Пострадавшие будут проходить лечение в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, сообщали ранее в Министерстве здравоохранения.

Авария произошла 30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь. По предварительной информации, легковой автомобиль попытался обогнать грузовик и допустил касательное столкновение с ним. Грузовик в результате торможения опрокинулся и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, где находились дети.

В результате пятеро детей погибли, девять с различными травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о нарушении лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Водителей микроавтобуса и легкового автомобиля задержали.

ДТП Дети Ставропольский край авария МЧС новости
Материалы по теме
В МВД назвали возможную причину ДТП в Ставропольском крае
Общество
Место аварии грузовика и автобуса с детьми в Ставрополье. Видео
Общество
Ространснадзор проверит ДТП с автобусом в Ставропольском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter