Водителя автомобиля арестовали после ДТП с погибшими детьми в Ставрополье

Водитель легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде (Фото: Надежда Колосова / ТАСС)

В Ставрополе суд арестовал водителя легкового автомобиля, который, по предварительным данным, мог спровоцировать аварию, повлекшую гибель пятерых детей. Об этом со ссылкой на решение судьи Ленинского районного суда сообщает ТАСС.

«Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить, <...> избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года», — огласил решение судья.

РБК направил запрос в пресс-службу суда.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре автодороги РД-216 Астрахань — Ставрополь. Автобус с детской командой по баскетболу направлялся из Волгограда в Черкесск. В автобусе были 18 пассажиров, включая игроков и тренера команды.