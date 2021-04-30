На Ставрополье ввели ЧС в одном из округов после ДТП с автобусом

Власти ввели режим ЧС в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края после аварии с микроавтобусом, в которой погибли пятеро детей. Об этом говорится на сайте краевого главка МЧС.

«С 17:00 30.04.2021г. введен режим ЧС на территории Грачевского муниципального округа», — отмечается в сообщении.

В администрации округа «Интерфаксу» пояснили, что ЧС вводится «для устранения последствий автоаварии».

Автобус вез из Волгограда в Черкесск женскую детскую команду по баскетболу. Внутри находились 18 пассажиров, включая игроков и тренера команды. На 535-м км автодороги Р-216 в населенном пункте Ямки микроавтобус попал в ДТП с грузовиком и легковушкой. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, однако не справился с управлением и задел его. В итоге грузовик опрокинулся, и в него влетел ехавший в противоположную сторону автобус.