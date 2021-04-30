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На Ставрополье ввели ЧС в одном из округов после ДТП с автобусом

Власти ввели режим ЧС в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края после аварии с микроавтобусом, в которой погибли пятеро детей. Об этом говорится на сайте краевого главка МЧС.

«С 17:00 30.04.2021г. введен режим ЧС на территории Грачевского муниципального округа», — отмечается в сообщении.

Дело о гибели детей в ДТП в Ставрополье передали в центральный аппарат СК
Общество
Фото:МЧС РФ

В администрации округа «Интерфаксу» пояснили, что ЧС вводится «для устранения последствий автоаварии».

Автобус вез из Волгограда в Черкесск женскую детскую команду по баскетболу. Внутри находились 18 пассажиров, включая игроков и тренера команды. На 535-м км автодороги Р-216 в населенном пункте Ямки микроавтобус попал в ДТП с грузовиком и легковушкой. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля попытался обогнать грузовик, однако не справился с управлением и задел его. В итоге грузовик опрокинулся, и в него влетел ехавший в противоположную сторону автобус.

Пятеро детей погибли, пострадали еще девять подростков 2008-2010 года рождения, а также двое родителей, тренер и водитель. Шесть человек госпитализировали в состоянии крайней степени тяжести.

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