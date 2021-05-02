В Центре Чумакова оценили срок иммунитета к COVID после вакцины «КовиВак»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки российской вакциной «КовиВак» будет сохраняться более полугода. Об этом в интервью программе «Вести» рассказал генеральный директор Федерального научного центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, трансляция велась в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«Наш опыт — около восьми месяцев», — сказал Ишмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что до конца года Центр им. Чумакова намерен выпустить как минимум 7,5 млн доз своей вакцины от COVID-19 «КовиВак».

По его словам, выпускаемый препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет, однако Центр им. Чумакова уже подал в Минздрав России документы, чтобы получить разрешение на применение вакцины для лиц старше 60 лет.