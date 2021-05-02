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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Чумакова оценили срок иммунитета к COVID после вакцины «КовиВак»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки российской вакциной «КовиВак» будет сохраняться более полугода. Об этом в интервью программе «Вести» рассказал генеральный директор Федерального научного центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, трансляция велась в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«Наш опыт — около восьми месяцев», — сказал Ишмухаметов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что до конца года Центр им. Чумакова намерен выпустить как минимум 7,5 млн доз своей вакцины от COVID-19 «КовиВак».

По его словам, выпускаемый препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет, однако Центр им. Чумакова уже подал в Минздрав России документы, чтобы получить разрешение на применение вакцины для лиц старше 60 лет.

Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

О регистрации разработанной Центром им. Чумакова вакцины сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в конце февраля.

Вакцина сделана на базе инактивированного вируса SARS-CoV-2, говорил главный научный сотрудник центра, академик РАН, профессор Алексей Егоров. По его словам, такой тип вакцины «дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител» к возбудителю инфекции.

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16 апреля Ишмухаметов рассказал, что первые партии вакцины «КовиВак» были отправлены в регионы России.

В России с 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация жителей. Для этого разрешено использовать три зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра Чумакова.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцина Ковивак коронавирус
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