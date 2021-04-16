Первые партии вакцины Центра Чумакова отправили в регионы России
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Центром им. Чумакова, отправлены в российские регионы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак» <...> вчера поздно вечером [15 апреля] были отправлены в российские регионы», — сказал он.
По его словам, Центр постепенно начинает отгружать и отправлять вакцину потребителям.
Первые партии вакцины «КовиВак» были произведены в конце марта. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что их готовят к вводу в гражданский оборот.