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Пандемия коронавируса ,  
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Первые партии вакцины Центра Чумакова отправили в регионы России

Фото: chumakovs.ru
Фото: chumakovs.ru

Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Центром им. Чумакова, отправлены в российские регионы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины «КовиВак» <...> вчера поздно вечером [15 апреля] были отправлены в российские регионы», — сказал он.

По его словам, Центр постепенно начинает отгружать и отправлять вакцину потребителям.

Путин сообщил о первых произведенных партиях вакцины Центра Чумакова
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Первые партии вакцины «КовиВак» были произведены в конце марта. Тогда президент России Владимир Путин сообщал, что их готовят к вводу в гражданский оборот.

В России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса. Первую разработал московский Центр им. Гамалеи, она получила название «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»). Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском научном центре «Вектор».

Главным отличием вакцины, созданной Центра Чумакова, от других, как говорил главный научный сотрудник центра, академик РАН, профессор Алексей Егоров, в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ишмухаметов называл такой принцип создания вакцин классическим.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Россия регионы вакцина Ковивак
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