Первые партии вакцины Центра Чумакова отправили в регионы России

В России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса. Первую разработал московский Центр им. Гамалеи, она получила название «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»). Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском научном центре «Вектор».

Главным отличием вакцины, созданной Центра Чумакова, от других, как говорил главный научный сотрудник центра, академик РАН, профессор Алексей Егоров, в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ишмухаметов называл такой принцип создания вакцин классическим.