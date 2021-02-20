Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»

Ее нельзя давать людям с тяжелой аллергией и осложнениями после других вакцинаций, беременным и несовершеннолетним. Ранее в субботу премьер Мишустин сообщил о регистрации «КовиВака», ставшего третьим российским препаратом от COVID

Фото: Максим Шеметов / Reuters

У новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которую зарегистрировали 20 февраля, четыре основных и два временных противопоказания. Об этом говорится в инструкции Минздрава к применению препарата (есть у РБК).

Список противопоказаний у вакцины следующий:

Серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию (к ним относятся температура выше 40 градусов, отек, гиперемия, шокоподобное состояние, судороги);

Тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока, отека Квинке, экземы;

Беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность вакцины на таких пациентах не проверялась);

Возраст до 18 лет.

В качестве временных противопоказаний называются лихорадка и острые формы инфекционных и других видов заболеваний. В этом случае прививаться «КовиВаком» следует через две-четыре недели после выздоровления. При легких формах ОРВИ и кишечных инфекциях вакцину можно вводить после исчезновения острых симптомов и нормализации температуры.