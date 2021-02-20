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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак»

Ее нельзя давать людям с тяжелой аллергией и осложнениями после других вакцинаций, беременным и несовершеннолетним. Ранее в субботу премьер Мишустин сообщил о регистрации «КовиВака», ставшего третьим российским препаратом от COVID
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

У новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которую зарегистрировали 20 февраля, четыре основных и два временных противопоказания. Об этом говорится в инструкции Минздрава к применению препарата (есть у РБК).

Список противопоказаний у вакцины следующий:

  • Серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию (к ним относятся температура выше 40 градусов, отек, гиперемия, шокоподобное состояние, судороги);
  • Тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока, отека Квинке, экземы;
  • Беременность и период грудного вскармливания (безопасность и эффективность вакцины на таких пациентах не проверялась);
  • Возраст до 18 лет.

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В качестве временных противопоказаний называются лихорадка и острые формы инфекционных и других видов заболеваний. В этом случае прививаться «КовиВаком» следует через две-четыре недели после выздоровления. При легких формах ОРВИ и кишечных инфекциях вакцину можно вводить после исчезновения острых симптомов и нормализации температуры.

При хронических инфекционных заболеваниях инъекцию препарата можно делать в период ремиссии, который определит лечащий врач.

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Фото:chumakovs.ru

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В Минздраве предупредили, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно.

О регистрации разработанной Центром им. Чумакова вакцины ранее 20 февраля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Первая партия в 120 тыс. доз должна поступить в гражданский оборот в марте.

Центр Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID
Общество
Айдар Ишмухаметов

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что сейчас продолжается пострегистрационный этап клинических испытаний «КовиВака». По словам министра, препарат разработан по классической технологии и содержит инактивированный вирус.

Генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что разработчики собираются подать в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины для получения оценки качества, безопасности и эффективности.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Егор Губернаторов
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