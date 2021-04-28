Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС

Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с российской программой полета Международной космической станции, 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос»), после расстыковки космический корабль будет еще примерно сутки находиться на околоземной орбите. Это связано с тем, что на летательном аппарате будут тестировать новую систему ориентации при затоплении, указали в «Роскосмосе».

«Прогресс МС-14» запустили в космос 25 апреля 2020 года. Он должен был доставить на МКС топливо, воду, баллоны с кислородом и другие грузы. Общая масса полезного груза составила 2,5 т. На космический аппарат нанесли специальную символику — логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Великой Отечественной войны.