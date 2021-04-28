Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,96 (+0,19) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (+0,02) Инвестиции, 27 апр, 13:08
Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией Политика, 05:22 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 05:19 Глава ЕАО оценил идею Хуснуллина объединить область с Хабаровским краем Политика, 05:14 Более четверти занятых в малом бизнесе сочли ненужными майские праздники Бизнес, 05:00 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 04:55 Лавров рассказал о сроках составления списка «недружественных стран» Политика, 04:24 Поставщики предупредили ретейлеров о росте закупочных цен на гречку Бизнес, 04:19 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 04:07 Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС Технологии и медиа, 03:57 Российский флаг убрали со стола во время финала чемпионата мира по шашкам Спорт, 03:55 Блинкен рассказал о работе с Саудовской Аравией после убийства Хашогги Политика, 03:33 Российские хоккеисты проиграли финнам в матче юниорского чемпионата мира Спорт, 03:11 Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу возле иранских катеров Политика, 03:05 Как соблюдать work-life balance и сохранить ресурс для близких РБК Стиль и Victory Park, 03:04
Технологии и медиа ,  
0 

Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС

Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с российской программой полета Международной космической станции, 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос»), после расстыковки космический корабль будет еще примерно сутки находиться на околоземной орбите. Это связано с тем, что на летательном аппарате будут тестировать новую систему ориентации при затоплении, указали в «Роскосмосе».

Борисов объяснил планы новой станции риском катастрофы на МКС
Технологии и медиа
Юрий Борисов

«Прогресс МС-14» запустили в космос 25 апреля 2020 года. Он должен был доставить на МКС топливо, воду, баллоны с кислородом и другие грузы. Общая масса полезного груза составила 2,5 т. На космический аппарат нанесли специальную символику — логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Великой Отечественной войны.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда заявлял, что «Прогресс МС-14» показал лучший результат за все время пилотируемых полетов: он пристыковался к МКС через 3 часа 20 минут после старта с Земли.

Изначально космический корабль должен был находиться в составе станции 220 суток. Но в ноябре прошлого года этот срок продлили до 370 дней. 28 марта «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Какие ошибки стоили Intel статуса лидера Абьюз на работе: как выйти из ситуации без ущерба для себя и карьеры

«Прогресс МС» российский сегмент МКС Отстыковка
Материалы по теме
Экипаж космического корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Технологии и медиа
Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС
Общество
В «Роскосмосе» оценили сроки развертывания российской станции на орбите
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter