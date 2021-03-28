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Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полета

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей это семейства. Об этом сообщает «РИА Новости».

По подсчетам агентства, предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», в 1993-1994 годах летал на орбите 337 суток.

«Прогресс МС-14» побил этот рекорд утром 28 марта. Этот грузовой корабль был запущен 25 апреля прошлого года. Сейчас он пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

Грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковался к МКС
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Как сообщает агентство со ссылкой на NASA, расстыковка корабля от станции запланирована на 27 апреля. Таким образом, «Прогресс МС-14» пробудет в космосе как минимум 367 суток.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-14» стартовала с космодрома Байконур 25 апреля в 04:51 мск. Космический грузовик доставил на МКС 2,5 т полезного груза: топливо, воду, баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для нормальной эксплуатации станции.

В ноябре прошлого года в «Роскосмосе» сообщали, что «Прогресс МС-14» пробудет в составе Международной космической станции 370 суток и будет сведен с орбиты в конце апреля — начале мая 2021 года. В госкорпорации объяснили, что изначально полетный ресурс Прогресса МС-14» стандартно определялся на 220 суток, «как и все грузовые корабли серии МС». Срок эксплуатации этого космического транспортника продлили после «согласования со смежниками и конструкторам».

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