Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полета

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей это семейства. Об этом сообщает «РИА Новости».

По подсчетам агентства, предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», в 1993-1994 годах летал на орбите 337 суток.

«Прогресс МС-14» побил этот рекорд утром 28 марта. Этот грузовой корабль был запущен 25 апреля прошлого года. Сейчас он пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

Как сообщает агентство со ссылкой на NASA, расстыковка корабля от станции запланирована на 27 апреля. Таким образом, «Прогресс МС-14» пробудет в космосе как минимум 367 суток.