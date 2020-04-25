Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» (Фото: Роскосмос)

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов», — сообщил он.

Предыдущим рекордсменом был грузовой корабль «Прогресс МС-12», который достиг МКС за 3 часа 19 минут в июле 2019 года. Однако в пресс-службе «Роскосмоса» заявили ТАСС, что фактически тот полет занял на 30 секунд больше, что позволило «Прогресс МС-14» установить новый рекорд.

На сайте «Роскосмоса» сообщается, что «Прогресс МС-14» доставил на МКС более 2,5 т различных грузов. Сближение контролировали специалисты Центра управления полетами и космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту станции. Стыковка проходила в автоматическом режиме.