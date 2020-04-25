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Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14»
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» (Фото: Роскосмос)

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов», — сообщил он.

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Дмитрий Рогозин

Предыдущим рекордсменом был грузовой корабль «Прогресс МС-12», который достиг МКС за 3 часа 19 минут в июле 2019 года. Однако в пресс-службе «Роскосмоса» заявили ТАСС, что фактически тот полет занял на 30 секунд больше, что позволило «Прогресс МС-14» установить новый рекорд.

На сайте «Роскосмоса» сообщается, что «Прогресс МС-14» доставил на МКС более 2,5 т различных грузов. Сближение контролировали специалисты Центра управления полетами и космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту станции. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

Грузовой корабль доставил запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, 420 л воды. Кроме того, он привез праздничную символику, посвященную 75-летию Победы.

«Прогресс МС-14» стартовал с Байконура в 04:51 (мск) с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Этот запуск «Роскосмос» посвятил 75-летию Победы и назвал «Союз-2.1а» ракетой «Победы». На ракету нанесли специальную символику: логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны.

Сейчас на МКС находятся три члена экипажа, российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кессиди.
 

Теги: «Роскосмос», МКС
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