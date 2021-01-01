Срок эксплуатации корабля «Прогресс» в космосе продлили на рекордный срок

Грузовой космический корабль «Прогресс МС — 14» (справа) (Фото: Роскосмос)

Российский космический транспортник «Прогресс МС-14» пробудет в составе Международной космической станции (МКС) 370 суток и будет сведен с орбиты в конце апреля — начале мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Там пояснили, что изначально полетный ресурс ТГК «Прогресс МС-14» стандартно определялся 220 суток, «как и все грузовые корабли серии МС».

Срок эксплуатации транспортника «Прогресс МС-14» продлили после «согласования со смежниками и конструкторам», сообщили в госкорпорации. «Анализ бортовых систем и агрегатов позволяет это сделать как на конкретную корабль, так и на последующие в перспективе», — заявили в «Роскосмосе».

Таким образом, «Прогресс -14» побьет действующий рекорд по пребыванию на орбите, который принадлежит кораблю «Прогресс М-17». «Прогресс М-17» летал в составе станции «Мир» в 1993–1994 годах 337 суток.

Ранее о планах оставить «Прогресс» на орбите на такой срок сообщали «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу работы МКС.