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Срок эксплуатации корабля «Прогресс» в космосе продлили на рекордный срок

Грузовой космический корабль &laquo;Прогресс МС&nbsp;&mdash; 14&raquo; (справа)
Грузовой космический корабль «Прогресс МС — 14» (справа) (Фото: Роскосмос)

Российский космический транспортник «Прогресс МС-14» пробудет в составе Международной космической станции (МКС) 370 суток и будет сведен с орбиты в конце апреля — начале мая 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Там пояснили, что изначально полетный ресурс ТГК «Прогресс МС-14» стандартно определялся 220 суток, «как и все грузовые корабли серии МС».

Срок эксплуатации транспортника «Прогресс МС-14» продлили после «согласования со смежниками и конструкторам», сообщили в госкорпорации. «Анализ бортовых систем и агрегатов позволяет это сделать как на конкретную корабль, так и на последующие в перспективе», — заявили в «Роскосмосе».

Таким образом, «Прогресс -14» побьет действующий рекорд по пребыванию на орбите, который принадлежит кораблю «Прогресс М-17». «Прогресс М-17» летал в составе станции «Мир» в 1993–1994 годах 337 суток.

Ранее о планах оставить «Прогресс» на орбите на такой срок сообщали «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу работы МКС.

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Корабль «Прогресс МС-14» был запущен с космодрома Байконур к МКС 25 апреля 2020 года, став четвертым российским «грузовиком», который отправился на МКС по сверхбыстрой схеме и добрался с Земли до станции за три часа. Он доставил на станцию контейнеры с продуктами питания, медикаменты, аппаратуру для проведения экспериментов, всего более 2 т грузов.

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Помимо доставки грузов корабль используется для исправления высоты полета станции. 12 ноября с помощью двигателей «Прогресса» корректировали орбиту МКС, высота полета станции увеличилась на 1,1 км.

новости «Прогресс МС» МКС Роскосмос
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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