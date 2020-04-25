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«Роскосмос» успешно запустил к МКС ракету «Победы»

Утром 25 апреля с космодрома Байконур к Международной космической станции успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которую в «Роскосмосе» назвали ракетой «Победы» в честь приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба российского космического агентства.

Старт ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» прошел в 4:51 по московскому времени. Космический грузовик должен доставить на МКС топливо, воду, баллоны с кислородом и другие грузы, необходимые для нормальной эксплуатации станции — в общей сложности 2,5 т полезного груза.

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Технологии и медиа
Олег Скрипочка

На девятой минуте полета космический корабль отделился от ракеты-носителя и начал свое обращение вокруг Земли. Он сделает два витка на высоте от 193 до 240 км над планетой.

После этого в 7:45 мск запланировано начало стыковки «Прогресса» с космической станцией, которая продлится около получаса. Ее трансляцию «Роскосмос» будет вести в прямом эфире.

Российские космонавты поздравили с борта МКС с Днем космонавтики
Общество

Утром 17 апреля с МКС вернулся 62-й экипаж МКС в составе российского космонавта Олега Скрипочки и астронавтов NASA Джессики Меир и Эндрю Моргана.

Космонавт и астронавты приземлились на территории Казахстана в 147 км от города Жезказгана. Скрипочка и Меир провели на МКС 205 суток, Морган — 272.

Теги: космос, ракета, Байконур
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