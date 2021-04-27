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Песков заявил об авральной работе по производству «Спутника V»

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» идет в авральном порядке, спрос на нее огромный во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме», — сказал Песков.

Авральную работу выполняют и те, кто налаживает производство препарата за границей, отметили в Кремле.

В конце марта Песков уже говорил о том, что спрос на российские вакцины против COVID-19 в мире «велик». Он отмечал, что имидж «Спутника V» и доверие к нему «абсолютно безупречные», что, по его мнению, оправдано.

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Фото:Ahmad Salem / Bloomberg

На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах. Общая численность населения этих государств составляет 3 млрд человек, или 40% населения планеты, отмечал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Россия уже договорилась о производстве вакцины с Турцией, Египтом, Аргентиной, Китаем, Сербией, Индией и другими странами.

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По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность «Спутника V» составила 97,6%, говорили ранее в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи, создавшем этот препарат. Согласно данным по эффективности «Спутник V», опубликованным одним из ведущих медицинских журналов Lancet после промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний вакцины, она обеспечивает 91,6% эффективности.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял о намерении привить российской вакциной «сотни миллионов людей в различных странах мира».

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Источник: JHU
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