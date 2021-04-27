Песков заявил об авральной работе по производству «Спутника V»

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Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» идет в авральном порядке, спрос на нее огромный во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме», — сказал Песков.

Авральную работу выполняют и те, кто налаживает производство препарата за границей, отметили в Кремле.

В конце марта Песков уже говорил о том, что спрос на российские вакцины против COVID-19 в мире «велик». Он отмечал, что имидж «Спутника V» и доверие к нему «абсолютно безупречные», что, по его мнению, оправдано.