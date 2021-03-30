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Пандемия коронавируса ,  
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Песков заявил о просьбах иностранцев разрешить въезд и прививку от COVID

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Кремль уже поступали предложения о разрешении или облегчении въезда в Россию иностранцам, которые хотят получить российскую прививку от COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспонден РБК.

«Я честно говоря не видел конкретно этого обращения, но были уже инициативы <...> подумать о том, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам и делать здесь прививки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что такие инициативы поступали даже от представителей некоторых европейских стран.

«Спрос на российские вакцины велик, имидж этой вакцины и доверие к ней абсолютно безупречные и это оправдано», — добавил он.

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Пескова попросили прокомментировать обращение к президенту Владимиру Путину, с которое записали президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Они попросили разрешить безвизовый въезд иностранцев для вакцинации от коронавируса.

Бизнесмены считают, что упрощенный въезд для иностранцев, желающих сделать прививку, поможет поддержать отрасли, наиболее пострадавшие из-за пандемии.

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«Таким образом мы не только поможем гражданам многих стран, которые попали в бедственное положение, но и поддержим бизнес авиакомпаний, отелей, ресторанов, торговых центров, организаций культуры, музеев, выставок. Поможем миллионам российских предпринимателей, которые продолжают бороться с экономическими последствиями эпидемии. И мы покажем всем жителям планеты, что Россия — это страна добра и мира», — считают они.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
коронавирус въезд в Россию Дмитрий Песков
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