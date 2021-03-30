Песков заявил о просьбах иностранцев разрешить въезд и прививку от COVID

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Кремль уже поступали предложения о разрешении или облегчении въезда в Россию иностранцам, которые хотят получить российскую прививку от COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспонден РБК.

«Я честно говоря не видел конкретно этого обращения, но были уже инициативы <...> подумать о том, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам и делать здесь прививки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что такие инициативы поступали даже от представителей некоторых европейских стран.

«Спрос на российские вакцины велик, имидж этой вакцины и доверие к ней абсолютно безупречные и это оправдано», — добавил он.