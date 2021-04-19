Разработчик сообщил об эффективности «Спутник V» в 97,6%

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Массовая вакцинация от коронавируса в России показала, что эффективность вакцины Центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V» составляет 97,6%. Об этом говорится в Twitter вакцины.

«Проведенный Минздравом России анализ 3,8 млн вакцинированных людей показал, что эффективность «Спутника V» в предотвращении инфекции составляет 97,6%, что делает ее самой эффективной вакциной против COVID-19 в мире», — отмечается в сообщении.

Ранее данные по эффективности «Спутник V» опубликовал один из ведущих медицинских журналов Lancet. Исследование организовало и контролировало московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний вакцины показал, что она обеспечивает 91,6% эффективности.

«Спутник V» прошел регистрацию в России в августе 2020 года, став первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Это векторная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Препарат вводится двумя дозами с разницей в 21 день.