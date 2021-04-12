Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 60-й стране

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Генеральный контролер лекарственных средств Индии одобрил применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата», — говорится в сообщении.

Российский препарат стал третьей вакциной от коронавируса, применение которой разрешено в Индии. Прежде в ней было одобрено использование двух вакцин, которые здесь же и производятся: Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, и Covaxin от местной Bharat Biotech.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Индии превысило 13,5 млн человек. Индийские власти ранее сообщили, что в столице страны Дели началась четвертая волна коронавируса. Среди заболевших жителей города 65% моложе 45 лет.