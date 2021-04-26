Польша созвала совещание Вышеградской группы из-за действий России

Матеуш Моравецкий (Фото: Filip Radwanski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу». Об этом сообщается на сайте Центра информации правительства Польши.

«Цель этой встречи — обсудить ситуацию перед лицом эскалации действий, предпринятых Российской Федерацией в последние недели», — говорится в сообщении.

По данным Центра информации, будет затронута тема взаимной высылки дипломатов России и Чехии. Как уточняется, совещание пройдет в формате видеоконференции.

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