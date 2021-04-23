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Высылки дипломатов ,  
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Польша обвинила Россию в агрессивной политике из-за высылки дипломатов

Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Объявление Россией персонами нон грата польских дипломатов — проявление агрессивной политики. Такое заявление сделал МИД Польши.

«Решение российской стороны — еще один пример агрессивной политики и сознательный жест, направленный на обострение отношений со своими соседями и всем международным сообществом», — говорится в сообщении.

МИД указал, что польские власти выступают за диалог и деэскалацию напряжения, а также оставляют за собой право отреагировать на решение российского Министерства иностранных дел.

Пятнадцатого апреля польские власти выслали из страны трех российских дипломатов. Сотрудников ведомства обвинили в осуществлении деятельности во вред Польше. При этом МИД страны сообщил, что таким образом выражает солидарность с санкциями США в отношении России.

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В ответ российский МИД 23 апреля объявил о высылке пяти польских дипломатов из страны. Они должны будут покинуть Россию до 15 мая.

США ввели очередной пакет антироссийских санкций 15 апреля. Россию обвиняют в попытках навредить выборам в Соединенных Штатах и их странах-союзниках, в причастности к хакерским атакам на эти страны, к транснациональной коррупции для оказания влияния на зарубежные правительства. Санкции были введены против облигаций федерального займа: американские институты не смогут участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка. Кроме того, в черный список попали первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, а также лица и компания, которые связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным.

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Польша высылка дипломатов обвинение
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