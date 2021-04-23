Польша обвинила Россию в агрессивной политике из-за высылки дипломатов

Здание МИД Польши в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Объявление Россией персонами нон грата польских дипломатов — проявление агрессивной политики. Такое заявление сделал МИД Польши.

«Решение российской стороны — еще один пример агрессивной политики и сознательный жест, направленный на обострение отношений со своими соседями и всем международным сообществом», — говорится в сообщении.

МИД указал, что польские власти выступают за диалог и деэскалацию напряжения, а также оставляют за собой право отреагировать на решение российского Министерства иностранных дел.

Пятнадцатого апреля польские власти выслали из страны трех российских дипломатов. Сотрудников ведомства обвинили в осуществлении деятельности во вред Польше. При этом МИД страны сообщил, что таким образом выражает солидарность с санкциями США в отношении России.