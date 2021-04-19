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Политика ,  
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В МИДе назвали карикатурой и абсурдом обвинения Чехии в адрес России

Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Обвинения Чехии в адрес России — карикатура, абсурд и дикость, поскольку предъявлены без доказательств. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом», — сказала Захарова.

По ее словам, «состряпанные на руку» обвинения могут разрушить российско-чешские отношения.

В Чехии отказались делиться с Россией деталями о взрыве во Врбетице
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Ян Гамачек

17 апреля чешские власти решили выслать российских дипломатов, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. В Праге утверждают, что сотрудники Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ)
могут быть причастны к организации взрывов на складах боеприпасов в моравской деревне Врбетице в 2014 году, когда погибли два гражданина Чехии. МИД страны объявил о высылке 18 российских дипломатов.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти в 2018 году обвиняли в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным полиции, в октябре 2014-го Петров и Боширов приезжали в Чехию и посещали Злинский край, где и находились взорванные склады.

Позднее чешские власти решили исключить «Росатом» из конкурса на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы».

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В ответ российский МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов. В посольстве страны останутся работать всего пять дипработников. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что такой ответ России является более сильным, чем ожидала Прага. По его словам, работа в посольстве оказалась парализованной. Гамачек сказал, что чешские власти могут принять очередные меры по сокращению российского представительства в стране.

МИД Чехия Мария Захарова
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