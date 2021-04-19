В МИДе назвали карикатурой и абсурдом обвинения Чехии в адрес России

Здание МИД РФ (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Обвинения Чехии в адрес России — карикатура, абсурд и дикость, поскольку предъявлены без доказательств. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом», — сказала Захарова.

По ее словам, «состряпанные на руку» обвинения могут разрушить российско-чешские отношения.

17 апреля чешские власти решили выслать российских дипломатов, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. В Праге утверждают, что сотрудники Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ)

могут быть причастны к организации взрывов на складах боеприпасов в моравской деревне Врбетице в 2014 году, когда погибли два гражданина Чехии. МИД страны объявил о высылке 18 российских дипломатов.