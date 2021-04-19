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Политика ,  
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В посольстве Чехии в России останутся работать пять дипломатов

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать только пять дипломатов. Об этом сообщил глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак, передает «Sputnik Чехия».

«Там останутся пять дипломатов. Люди, которые должны уехать, не агенты. Им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов», — сказал Йиндрак.

Он также выразил недоумение, почему российская сторона выслала на два человека больше, чем Чехия.

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Чехия 17 апреля потребовала покинуть страну от 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками российских спецслужб. Им дали 48 часов на то, чтобы уехать. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, власти страны подозревают сотрудников Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

В МИДе России назвали обвинения в адрес российских дипломатов «надуманными предлогами». Там заявили, что Прага пошла на такой шаг «в стремлении угодить США», которые ранее также объявили о высылке российских дипломатов.

Также МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до вечера 19 апреля. В дипведомстве отметили, что таким образом будет достигнут паритет «с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии».

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