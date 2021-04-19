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Политика ,  
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Глава МИД Чехии счел сильным ответ России на высылку дипломатов

Ян Гамачек
Ян Гамачек (Фото: Miroslav Chaloupka / CTK / Global Look Press)

Реакция Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии оказалась сильнее, чем того ожидали в Праге. Об этом заявил глава МВД и МИД Чехии Ян Гамачек, передает местное радио iRozhlas.

«Ответ был сильнее, чем мы ожидали. Мы должны были этого ожидать, но Чехия ничего не сделала. Мы стали жертвами российских операций», — сказал Гамачек.

Он намерен встретиться с премьер-министром страны Андреем Бабишем и обсудить целесообразность дальнейших шагов чешской стороны. Одним из вариантом может стать сокращение числа сотрудников посольства России в Чехии.

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Фото:Эдуард Эрбен / РИА Новости

Среди причин, в связи с которыми нельзя оставлять без ответа реакцию российской стороны, Гамачек назвал высылку заместителя чешского посла. По его словам, работа посольства страны сейчас парализована: там не работают ни политический, ни экономический департамент.

Чехия решила выслать 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти страны обвинили сотрудников посольства России в работе на спецслужбы, а также в причастности к взрывам на складах боеприпасов в моравской деревне Врбетице в 2014 году.

В ответ российский МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов. Теперь в посольстве страны останутся работать всего пять человек.

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