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В Чехии пообещали рассекретить итоги расследования взрыва во Врбетице

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан призвал соотечественников дождаться итогов расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, добавив, что информация не будет засекречена. Обращение президента транслировал телеканал CT24.

«Я, как главнокомандующий ВС Чехии, желаю, чтобы на расследование были направлены максимальные силы и чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью о нем информированы и ничего не было засекречено», — сказал Земан.

По словам главы государства, есть две версии случившегося во Врбетице: согласно первой версии, к инциденту причастны иностранные спецслужбы. Согласно второй, произошедшее — несчастный случай.

Президент Чехии рассказал о версии взрыва на складе без россиян
Политика
Милош Земан

Земан добавил, что, согласно отчету Службы безопасности и информации Чехии (BIS), нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице. «Однако из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны», — добавил он.

О возможной причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в середине апреля заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. 17 апреля из страны выслали 18 сотрудников российского посольства в Праге. На следующий день власти страны сообщили, что в случае, если обвинения против России подтвердятся, «Росатом» исключат из участия в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы».

Россия назвала обвинения безосновательными и абсурдными и в ответ решила выслать из Москвы 20 чешских дипломатов. В Чехии сочли ответ чрезмерным и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге до численности состава чешского диппредставительства в Москве. МИД России в ответ потребовал сократить состав посольства Чехии в Москве. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия и страны Прибалтики.

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