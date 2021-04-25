В Чехии пообещали рассекретить итоги расследования взрыва во Врбетице

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан призвал соотечественников дождаться итогов расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, добавив, что информация не будет засекречена. Обращение президента транслировал телеканал CT24.

«Я, как главнокомандующий ВС Чехии, желаю, чтобы на расследование были направлены максимальные силы и чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью о нем информированы и ничего не было засекречено», — сказал Земан.

По словам главы государства, есть две версии случившегося во Врбетице: согласно первой версии, к инциденту причастны иностранные спецслужбы. Согласно второй, произошедшее — несчастный случай.

Земан добавил, что, согласно отчету Службы безопасности и информации Чехии (BIS), нет никаких свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице. «Однако из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны», — добавил он.