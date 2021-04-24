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Политика ,  
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Зюганова переизбрали главой КПРФ

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Действующего главу КПРФ Геннадия Зюганова переизбрали на очередной срок. Об этом партия сообщила в Twitter.

«Только что первый пленум нового ЦК КПРФ единогласно избрал Г.А.Зюганова председателем ЦК КПРФ», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле глава ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Зюганов откажется возглавить Компартию. По словам политика, место нынешнего лидера КПРФ может занять нынешний зампред ЦК Юрий Афонин. В коммунистической партии тогда назвали слова Жириновского провокацией.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

19 сентября в России должны состояться выборы в Госдуму VIII созыва. В ноябре прошлого года источники РБК говорили, что на грядущих выборах лидеры трех парламентских партий текущего созыва — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — намерены вновь возглавить избирательные списки.

В январе 2021-го изменения произошли в «Справедливой России». Она объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина. При этом политическую силу по-прежнему будет возглавлять Сергей Миронов. Она будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

В марте РБК сообщал, что почти у четверти политических партий в России не было финансирования в 2020 году. Эксперты тогда отмечали, что подобная ситуация характерна для так называемых партий-спойлеров, которые должны отбирать голоса и сторонников у других политических сил.

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КПРФ Геннадий Зюганов переизбрание
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