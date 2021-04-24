Зюганова переизбрали главой КПРФ

Геннадий Зюганов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Действующего главу КПРФ Геннадия Зюганова переизбрали на очередной срок. Об этом партия сообщила в Twitter.

«Только что первый пленум нового ЦК КПРФ единогласно избрал Г.А.Зюганова председателем ЦК КПРФ», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле глава ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Зюганов откажется возглавить Компартию. По словам политика, место нынешнего лидера КПРФ может занять нынешний зампред ЦК Юрий Афонин. В коммунистической партии тогда назвали слова Жириновского провокацией.

19 сентября в России должны состояться выборы в Госдуму VIII созыва. В ноябре прошлого года источники РБК говорили, что на грядущих выборах лидеры трех парламентских партий текущего созыва — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — намерены вновь возглавить избирательные списки.