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Ветеранский призыв нового созыва
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Газета
Ветеранский призыв нового созыва
Газета № 086 (3253) (0611)
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Ветеранский призыв нового созыва

Лидеры парламентской оппозиции возглавят списки своих партий на выборах
Все три лидера парламентских партий снова возглавят списки на выборах Госдумы нового созыва. У партий нет других кандидатов, не раздражающих Кремль и способных добиться сопоставимого результата, объясняют эксперты
Сергей Миронов, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский
Сергей Миронов, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Лидеры парламентской оппозиции Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов планируют вести свои партии на выборы Госдумы в следующем году.

Несмотря на то что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сейчас болеет коронавирусом, он твердо намерен возглавить партийный список на думских выборах в 2021 году, рассказал РБК собеседник, близкий к руководству «Справедливой России». «Еще как пойдет, поведет партию», — подтвердил другой представитель фракции.

Миронов — депутат Госдумы с 2011 года; до этого, с декабря 2001 по май 2011-го, возглавлял Совет Федерации. Его можно назвать протеже Путина: Миронов возглавил Совет Федерации при поддержке президента, а до этого был петербургским региональным политиком, напоминает замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Партия, очевидно, будет предлагать Зюганову возглавить партсписок на выборах», — заявил РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «На сегодня четко, твердо и уверенно Геннадий Андреевич должен возглавить список», — отметил он. Однако до сентябрьских выборов еще много времени, и решение будут принимать съезд партии в июне 2021 года и сам лидер, добавил он. Зюганов собирается возглавить список, подтверждает собеседник в руководстве КПРФ.

Зюганов — депутат Госдумы с первого созыва и на всех выборах возглавлял партсписок коммунистов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на 100% поведет партию на выборы в 2021 году, говорит собеседник РБК, близкий к лидеру ЛДПР. «Он же председатель партии и самый популярный в ЛДПР человек», — объясняет он. Эту информацию подтвердил сын Жириновского, зампред фракции ЛДПР Игорь Лебедев. «Как может партия идти на выборы без лидера?» — объяснил он.

Жириновский — депутат Госдумы с первого созыва в 1993 году, возглавлял партийный список на парламентских выборах все семь предыдущих созывов нижней палаты. ЛДПР — лидерская партия, электоральная машина, которую возглавляет один человек, и если он по какой-то причине перестанет это делать, то системе, если она не прекратит работу, функционировать станет сложнее, считает Макаркин.

Ни у одного из трех лидеров партий нет замены, которая бы не вызвала раздражения федерального центра и принесла достойный результат на голосовании, констатирует Макаркин. Он напоминает, что в 2004 году, когда на президентских выборах администрация президента попросила Жириновского и Зюганова не выдвигать свои кандидатуры, ЛДПР выдвинула бывшего охранника Жириновского Олега Малышкина и тот получил совсем низкий результат (2,02%). «Коммунисты, в свою очередь, выдвинули Николая Харитонова (13,69%), и это тоже была не воодушевляющая кампания. Ни у одной из партий тогда не было ни одного сильного кандидата, кем можно было бы заменить лидеров, и с тех пор ситуация не изменилась», — считает эксперт.

Попытка КПРФ выставить свежее и яркое для массового избирателя лицо на президентских выборах в 2018 году в итоге вызвала жесткое противодействие от власти, напоминает политолог Александр Пожалов.

Немаловажно, что все три лидера думской оппозиции имеют большой опыт договоренностей с президентом и находятся в контакте с первым лицом более 20 лет, констатирует Макаркин. А это немаловажно как для администрации президента, так и для результатов их партий на выборах, уверен эксперт.

Что повлияет на результаты выборов

Для парламентской оппозиции, кроме ЛДПР, важнее не то, кто поведет их списки, а какую федеральную пятерку-семерку самых ярких своих политиков они представят избирателям, подчеркивает Пожалов. Тем самым партии удовлетворят запрос людей на появление новых федеральных политиков, «освежая» свой приевшийся имидж и демонстрируя готовность к самообновлению в условиях, когда позицию «новой силы» стремятся занять малые партии, объясняет эксперт.

Для ЛДПР это не так важно, ведь партия — бренд своего лидера и среди всех партийных лидеров именно Жириновский остается политиком с наибольшим уровнем интереса к нему и доверия, добавляет Пожалов.

КПРФ каждый цикл целиком заполняет федеральную десятку, но у коммунистов проблема в том, что почти все места в ней из раза в раз достаются в основном по номенклатурному принципу ключевым и достаточно возрастным фигурам в руководстве партии, пара-тройка мест отводится бессменным «внепартийным» ЛОМам для пожилого электората и «спонсорам», отмечает Пожалов.

Справедливороссы на выборах в Госдуму будут балансировать на грани прохождения барьера — им будут мешать и новые партии, и старые малые партии с социальным брендом, включая бывших союзников (Партия пенсионеров, «Родина», «экологические» партии), прогнозирует Пожалов. «Поэтому если «Справедливая Россия» вновь оставит в федеральном списке только одного Сергея Миронова, то это путь вниз», — уверен он. В идеале справедливороссам стоит сформировать федеральную часть списка из нескольких самых сильных своих политиков — при таком раскладе для лидеров региональных групп партсписка останется достаточно потенциальных мандатов.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Госдума , выборы , Владимир Жириновский , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов
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