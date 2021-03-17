Четверть российских партий имели нулевое финансирование в 2020 году

Еще ряд партий — в том числе Партия за справедливость и «Гражданская сила» — отчитались о доходе менее 25 тыс. руб. за год.

В своей массе такая финансовая политика характерна для партий-спойлеров, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов — они не занимаются партстроительством и партийной работой и проявляют активность только во время избирательных кампаний. «Иногда в такую группу попадают и партийные проекты, которые изначально планировали вести активную деятельность, но потом в силу различных причин отказывались от таких намерений, — добавил он. — Например, сюда можно отнести ныне ликвидированную Верховным судом партию «Народ против коррупции» Романа Путина». Но доля таких партий по сравнению с партиями-спойлерами мала, считает эксперт.

В прошлом году были ликвидированы Трудовая партия России, Российская социалистическая партия, Партия ветеранов России, Российский объединенный трудовой фронт, партия «Женский диалог», Демократическая правовая партия, Российская партия садоводов, «Национальный курс», «Народ против коррупции» (возглавляемая двоюродным племянником президента Романом Путиным) и Партия родителей будущего.

По мнению политолога Константина Калачева, отсутствие расходов и доходов — характерный признак партий-спойлеров, на которые «можно не тратиться, до тех пор пока они не будут востребованы для отъема голосов у других партий».

Как зарегистрировать партию По закону «О политических партиях» для ее создания нужно соблюсти несколько условий. Создаваемая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов России, причем в одном регионе может быть только одно отделение. В партии должно состоять не меньше 500 человек. Кроме того, руководящие органы партии и ее региональные отделения должны находиться на территории России. Для создания партии необходимо провести учредительный съезд, на котором голосованием должно быть принято решение о создании объединения. Партия может быть ликвидирована по ряду причин, в частности если она не выполнила требование об участии в выборах. По закону партия должна в течение семи лет с момента регистрации поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных.

Активисты без окладов

В партиях, зарегистрировавших нулевой доход, на вопрос РБК о том, как вести политическую деятельность, не имея средств, реагировали по-разному. Бывший сторонник Навального Виталий Серуканов, который возглавляет Партию прогресса, от комментариев отказался. Председатель партии «За справедливость» Владимир Пономаренко заверил РБК, что объединение «работает на общественных началах». На общественных началах работает и народно-патриотическая партия России «Власть народу», по словам ее председателя Владимира Милосердова. «Есть такие патриоты, в том числе и я, которые готовы работать бесплатно», — пояснил он.

Представитель Партии социалистического выбора Алексей Естерженко подтвердил, что на счет партии в 2020 году не поступали средства, но от дальнейших комментариев отказался.

Руководитель аппарата партии «Возрождение аграрной России» Вячеслав Горбачев подтвердил РБК, что объединение не получает никакого финансирования. «Сложности в работе как таковой нет; те задачи, которые мы ставим перед собой без финансирования, мы выполняем», — заявил он. «У нас нулевые отчеты, никто у нас зарплату не получает, имущества никакого нет, — рассказал РБК президент Партии добрых дел Андрей Кириллов. — Если мы хотим участвовать в избирательной кампании, то мы открываем избирательный счет».

Больше агитации, меньше мероприятий

В 2020 году в связи с пандемией партии значительно сократили расходы на мероприятия, зато нарастили траты на пропаганду, заметили «Открытые медиа». Как подсчитал РБК, всего в 2020 году траты политических объединений на публичные мероприятия сократились почти в три раза по сравнению с 2019 годом — с 297 млн до 111 млн руб. Напротив, общие расходы партий на пропаганду в 2020 году выросли вдвое, до 2,2 млрд руб., по сравнению с 1,1 млрд в 2019-м.

У крупнейшей из парламентских партий, «Единой России», расходы на пропаганду, в том числе и политическую рекламу, выросли почти втрое — с 458 млн до 1,2 млрд руб. ЛДПР — вторая по расходам на пропаганду, ее бюджет на пропаганду составил 714 млн руб. (508 млн руб. в 2019-м). У КПРФ аналогичная статья расходов составила 97 млн руб. (79 млн в 2019-м). «Справедливая Россия» потратила на агитацию меньше всех из парламентских партий — 79 млн руб., что, однако, на 34 млн больше, чем за предыдущий год.

Среди непарламентских партий больше всего на пропаганду и агитацию в 2020 году потратила партия «Новые люди» учредителя Faberlic Алексея Нечаева — 40,4 млн руб.

В росте трат на агитацию партий в пандемийный год нет ничего странного — в преддверии думской кампании расходы на агитацию растут, пояснил РБК Калачев. «Предполагается, что публичные мероприятия нужны ближе к выборам, но тут вмешался COVID-19», — добавил он. С ним согласен политолог Евгений Минченко: «Это коронавирус — публичные мероприятия проводить нельзя, а с избирателями надо коммуницировать, поэтому [партии] и тратят на агитацию в интернете и средствах массовой информации».

По мнению политолога Александра Пожалова, рост расходов на агитацию у парламентских партий связан, во-первых, с тем, что именно в 2020 году Кремль создал новых потенциальных конкурентов для них — партии, среди которых как минимум одна — «Новые люди» — имела масштабную рекламную кампанию. Во-вторых, 2020 год прошел в условиях фактического запрета на публичные мероприятия. Поэтому логично, что доля расходов на публичные мероприятия снизилась — эти средства были перенаправлены на интернет-агитацию, продвижение через СМИ и наружную рекламу, говорит Пожалов.

В целом для серьезных партий естественно, особенно в ситуации с приближающимися федеральными выборами, заблаговременно озаботиться увеличением масштаба агитационной работы, сказал эксперт. «Та же ЛДПР еще с конца 2020 года вновь масштабно фоново размещалась в регионах на билбордах (это привычно для ЛДПР в межвыборный период), а КПРФ достаточно активно работает в соцсетях», — отметил Пожалов.